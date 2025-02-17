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16:31, 17 февраля 2025Наука и техника

«Прогресс МС-28» дозаправил МКС

«Роскосмос»: Грузовой корабль «Прогресс МС-28» дозаправил МКС топливом
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Грузовой корабль «Прогресс МС-28» дозаправил Международную космическую станцию (МКС) топливом. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Дозаправку провели участники 72-й длительной экспедиции — космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов. В баки функционально-грузового блока «Заря» из баков комбинированной двигательной установки грузовика «Прогресс МС-28» поступило 122 килограмма горючего и 64 килограмма окислителя.

В январе госкорпорация в отчете по деятельности космонавтов на российском сегменте МКС сообщила, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28» отстыкуется от МКС 25 февраля.

В августе 2024-го ТАСС рассказал, что ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту «Прогресс МС-28».

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