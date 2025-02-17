Россиян призвали не есть яблоки при двух заболеваниях

Биолог Ирина Лялина посоветовала не есть яблоки людям с гастритом или язвой

Биолог Ирина Лялина призвала россиян, у которых есть язва или гастрит, отказаться от яблок. О том, почему при этих двух заболеваниях не рекомендуется есть эти фрукты, она рассказала в разговоре с NEWS.ru.

Лялина объяснила, что яблоки повышают кислотность, из-за чего может раздражаться слизистая желудка, причем особенно часто эта проблема возникает у людей с гастритом и язвой. Биолог отметила, что сахар и фруктовые кислоты, которые содержатся в этом фрукте, могут повредить зубную эмаль при чрезмерно потреблении. Кроме того, в некоторых случаях возможна аллергия.

Оптимальным количеством яблок для взрослого человека в день Лялина назвала один-три фрукта. «Обязательно есть с кожурой — в ней много клетчатки и антиоксидантов. После этого прополоскать рот водой, чтобы защитить зубы от кислот. Очень полезны яблоки после запекания — в них сохраняется вся польза и увеличивается количество пектина», — добавила специалистка.

Ранее Лялина рассказала о полезных свойствах шпината. По ее словам, поскольку этот продукт богат антиоксидантами, его можно употреблять для профилактики онкологических заболеваний и болезней сердца.