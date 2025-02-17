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14:27, 17 февраля 2025Забота о себе

Россиянам старше 50 лет посоветовали ограничить один продукт в рационе

Врач Михалева: Людям старше 50 лет следует ограничить количество красного мяса
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Людям старше 50 лет следует ограничить количество красного мяса в рационе, посоветовала эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. О том, почему это нужно сделать, врач рассказала «Газете.Ru».

По словам Михайловой, в красном мясе содержится больше холестерина, чем в других видах мяса, поэтому для пожилых людей оно повышает риск развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов. Кроме того, у россиян старше 50 лет оно увеличивает риск онкологических заболеваний, так как с возрастом организму сложнее избавляться от канцерогенов, которые образуются при переваривании этого продукта.

Доктор добавила, что красное мясо увеличивает риск развития подагры, поражений суставов и мочекаменной болезни, а также провоцирует набор лишнего веса.

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При этом Михалева подчеркнула, что полностью отказываться от этого продукта не нужно. «Ограничить красное мясо в рационе рекомендуется только людям старше 50 лет. Всем остальным следует употреблять его 1-2 раза в неделю, но желательно не в жареном виде, не в виде шашлыков и не в виде мясной гастрономии», — заверила врач.

Ранее кардиолог Мария Чайковская рассказала о еще одной опасности красного мяса. По ее словам, этот продукт вреден для гипертоников.

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