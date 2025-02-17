Губернатор Херсонской области Сальдо: От обстрелов ВСУ погибли 16 мирных жителей

Жертвами обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала 2025 года стали 16 мирных жителей Херсонской области, также 109 человек, среди которых пятеро несовершеннолетних, получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о том, что мирные жители России не погибают в результате конфликта на Украине. Рогов заключил, что для все перечисленные им жертвы действий ВСУ в Харьковской области для Каллас военные, «в том числе девочки-школьницы, раненые разрывом кассет в Бехтерах». Он также акцентировал внимание на том, что глава евродипломатии бездетна.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Каллас во лжи о жертвах среди мирного населения России. Она добавила, что подобные преступления фиксируются, в частности, Следственным комитетом России.