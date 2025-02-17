Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:44, 17 февраля 2025Мир

Советник Трампа заявил об ожидании компенсаций от Киева

Советник Уолтц: США хотят, чтобы Украина оплатила военную помощь инвестициями
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Инвестиционное сотрудничество Киева и Вашингтона могло бы стать лучшим вариантом возмещения трат на военную поддержку со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

По его словам, американцы заслуживают окупаемости расходов и получения компенсации за миллиарды, которые были вложены в конфликт на Украине.

Ранее Дональд Трамп выразил заинтересованность в приобретении украинских редкоземельных металлов в обмен на предоставляемую стране помощь. По данным Киева, в его распоряжении есть 5 процентов всех мировых запасов «критического сырья», включая 1 процент мировых запасов важного для производства аккумуляторов лития, запасы которого украинские власти оценивали в 500 тысяч тонн.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп анонсировал участие Зеленского в переговорах США и России. Как на это отреагировали на Украине?

      Раскрыты траты россиянок на подарки мужчинам на 23 февраля

      Россиянам рассказали о продлевающем жизнь ожирении

      Стало известно о готовности ХАМАС передать власть в Газе

      ВС России вошли в село под Запорожьем

      В украинском городе сообщили о полностью разрушенной электрогенерации

      В российском регионе сообщили о попытке атаки ВСУ

      Советник Трампа заявил об ожидании компенсаций от Киева

      Россиянка описала быт в селе Узбекистана фразой «жить как они я бы не смогла»

      В США раскрыли стратегию переговоров с Россией и Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше