Советник Трампа заявил об ожидании компенсаций от Киева

Советник Уолтц: США хотят, чтобы Украина оплатила военную помощь инвестициями

Инвестиционное сотрудничество Киева и Вашингтона могло бы стать лучшим вариантом возмещения трат на военную поддержку со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

По его словам, американцы заслуживают окупаемости расходов и получения компенсации за миллиарды, которые были вложены в конфликт на Украине.

Ранее Дональд Трамп выразил заинтересованность в приобретении украинских редкоземельных металлов в обмен на предоставляемую стране помощь. По данным Киева, в его распоряжении есть 5 процентов всех мировых запасов «критического сырья», включая 1 процент мировых запасов важного для производства аккумуляторов лития, запасы которого украинские власти оценивали в 500 тысяч тонн.