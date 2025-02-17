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10:06, 17 февраля 2025Силовые структуры

Центробанк оштрафовали за нарушения правил хранения оружия. У регулятора нашли чужие пистолеты

ЦБ России оштрафовали за незаконное хранение боевых пистолетов
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.coom

Савеловский суд Москвы оштрафовал Центробанк за нарушения правил хранения боевого оружия.

В здании регулятора нашли чужие пистолеты. Банк России отказался считать себя виновным и уже подал апелляцию на решение суда.

Чужие пистолеты принадлежали инкассаторам банка

Согласно материалам дела, инспекторы Росгвардии при выездных проверках здания Межрегионального центра безопасности Банка России в Москве нашли там нарушения правил хранения оружия, это подмечалось в ноябре 2023 года и в апреле 2024-го.

Так, в оружейной комнате центра нашли боевые пистолеты, в том числе два пистолета Макарова, которые принадлежали службе безопасности одного из банков и ООО ЧОП «Регион профи». Хранение пистолетов, собственником которых Центробанк не является, считается нарушением федерального закона «Об оружии».

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Представители Центробанка в суда объяснили, что чужие пистолеты находились в здании центра безопасности лишь два часа — инкассаторы банка сдали их на хранение на время пребывания в помещении ЦБ. Затем пистолеты им вернули. Кроме того, они напомнили об имеющемся разрешении на хранение и использование оружия и патронов к нему, выданное в ноябре 2023 года Росгвардией.

Сумма штрафа в постановлении суда не названа. По статье 20.10 КоАП РФ для юридических лиц предусмотрена сумма штрафа от 300 до 500 тысяч рублей.

Зампредам ЦБ разрешили носить боевое оружие из-за новых регионов

В прошлом году Росгвардия предложила разрешить нескольким высокопоставленным сотрудникам Банка России носить боевое оружие.

Пистолет или пистолет-пулемет предлагали выдавать зампредам Центробанка, управляющим отделением (заместителям управляющих отделением), советникам зампредов, директорам департамента, заместителям директора департамента.

При этом на председателя Банка России (должность занимает Эльвира Набиуллина) и трех ее первых зампредов разрешение не распространяется. Ранее пользоваться боевым оружием в Центробанке могли только сотрудники, отвечающие за безопасность и перевозку наличных средств.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сам Центробанк объяснил решение тем, что это необходимо для обеспечения безопасности работников в новых российских регионах. «Эта инициатива обсуждалась с Росгвардией в рамках комплекса вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах РФ», — подчеркнули там.

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