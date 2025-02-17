Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:40, 17 февраля 2025Экономика

В Госдуме предложили запретить возврат в Россию финансировавшим ВСУ компаниям

Депутат Нечаев: финансировавшим ВСУ компаниям надо запретить возврат в Россию
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Алексей Нечаев

Алексей Нечаев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Западные компании, которые финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ), должны получить запрет на возвращение в Россию. Об этом заявил руководитель фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев в беседе с ТАСС.

По словам депутата, партия выступает за то, чтобы «в мирные времена наша экономика развивалась».

«Мы предлагаем (...) для компаний, которые ушли из России, раскритиковав политику нашей страны, ввести возвратный платеж. По сути, индульгенцию», — отметил парламентарий.

Нечаев подчеркнул, что тем, «кто все эти годы финансировал ВСУ», нужно «запретить возвращаться вообще».

Помимо этого, необходимо ввести повышенные пошлины для всех западных товаров, которые в России научились делать не хуже, уточнил он.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили по школе в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Александр Хинштейн.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Помощник Путина раскрыл подробности переговоров с США по Украине в Саудовской Аравии. Кремль хочет прояснить один вопрос

      Ушаков и Лавров прибыли в Саудовскую Аравию

      Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России

      В Росгвардии прокомментировали задержание генерала Рябых

      В МИД прокомментировали шутку Лаврова про Гренландию

      Болельщики еще одного клуба КХЛ скандировали «СКА — позор российского хоккея» на матче

      ВСУ атаковали объект транспортировки принадлежащей США нефти

      В Германии обвинили Евросоюз в пассивной роли в переговорах по Украине

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» приспустила юбку на пляже

      Появились кадры с «Панцирем» в Калифорнии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше