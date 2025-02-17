В Госдуме предложили запретить возврат в Россию финансировавшим ВСУ компаниям

Депутат Нечаев: финансировавшим ВСУ компаниям надо запретить возврат в Россию

Западные компании, которые финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ), должны получить запрет на возвращение в Россию. Об этом заявил руководитель фракции партии «Новые люди» Алексей Нечаев в беседе с ТАСС.

По словам депутата, партия выступает за то, чтобы «в мирные времена наша экономика развивалась».

«Мы предлагаем (...) для компаний, которые ушли из России, раскритиковав политику нашей страны, ввести возвратный платеж. По сути, индульгенцию», — отметил парламентарий.

Нечаев подчеркнул, что тем, «кто все эти годы финансировал ВСУ», нужно «запретить возвращаться вообще».

Помимо этого, необходимо ввести повышенные пошлины для всех западных товаров, которые в России научились делать не хуже, уточнил он.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили по школе в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Александр Хинштейн.