Врач назвала вредное для мозга и сердца количество алкоголя

Терапевт Баранова рассказала, что даже один бокал вина вредит мозгу и сердцу

Терапевт Ирина Баранова рассказала, что утверждение, будто красное вино полезно и существует безопасная доза алкоголя, ошибочно. Эти убеждения она опровергла в своем Telegram-канале.

Врач назвала вредной для здоровья даже минимальную дозу алкоголя так как даже после бокала вина мозг начинает работать хуже, снижаются когнитивные функции, концентрация и скорость реакции. Также после одного бокала повышается риск принятия импульсивных решений: человек начинает переедать, плохо спит, чрезмерно расслабляется, предупредила терапевт.

Из-за алкоголя повышается нагрузка на сердце: сосуды сначала расширяются, затем происходит их спазм, продолжила Баранова. По ее словам, при употреблении даже небольшого количества спиртных напитков давление повышается, увеличивается риск аритмии. В долгосрочной перспективе при регулярном употреблении крепких напитков возрастает вероятность гипертонии и инсульта.

Кроме того, как отметила терапевт, наносит алкоголь удар и по печени. Она объяснила, что печень воспринимает алкоголь как токсин и начинает активно его перерабатывать. Если же печень перегружена, ее клетки повреждаются, и начинается воспаление.

Разрушают спиртные напитки и здоровую микрофлору в кишечнике, из-за чего развиваются воспаление, пищевая непереносимость и аутоиммунные реакции, предупредила Баранова. В результате человек мучается вздутием и высыпаниями на лице. К тому же из-за алкоголя кожа становится сухой и быстрее стареет.

«Алкоголь повышает уровень гормона стресса кортизола, нарушает баланс половых гормонов, что у женщин может приводить к проблемам с циклом, а у мужчин — к снижению тестостерона. Более того, из-за алкоголя нарушается сон, а утром ощущается усталость», — подытожила врач.

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