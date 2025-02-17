Заработок регионов России на майнерах сравнили с «кошкиными слезками»

Юрист Щекин: Регионы не видят доходы от майнинга из-за регистрации фирм в Москве

Регионы России задумываются о введении ограничений на майнинг, так как практически не видят доходы от него из-за регистрации фирм, добывающих криптовалюту, в Москве. Скромную налоговую базу сравнил с «кошкиными слезками» управляющий партнер юридической компании «Щекин и партнеры» Денис Щекин, его цитирует РИА Новости.

Выступая на Налоговом форуме в рамках Недели российского бизнеса, эксперт заявил, что московские майнеры регистрируют бизнес и платят налоги в столице, а само производство запускают в регионах с низкими тарифами на электроэнергию.

«Если майнер зарегистрирован в Москве, а майнинг осуществляет в Иркутской области, налоги от этого майнинга зачисляются в бюджет города Москвы как по физическому лицу, так и по юридическому лицу. В результате регионы видят расходы электроэнергии — а это огромные объемы, и не видят бюджетных доходов», — объяснил Щекин.

Отсутствие весомого заработка от добычи криптовалют вынуждает субъекты РФ ставить вопрос о введении ограничений на майнинг. Для изменения ситуации нужно зачислять налоги от майнинга по месту фактического нахождения мощностей, так как в текущих условиях «налоговая база с дата-центров — это кошкины слезки», добавил юрист.

Власти уже ввели полный запрет на майнинг до 2031 года в десяти регионах. В их число вошли Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и другие. Еще в трех регионах — Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае — майнинг запретили в пики энергопотребления.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, регионов, в которых запретят майнинг криптовалют, может стать больше в случае наличия соответствующих обращений от губернаторов. Приоритет, по его словам, будет отдаваться подключению социальных объектов и строящихся зданий, включая больницы и школы, добавил он.