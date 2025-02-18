Назван способ оставаться в форме после 50 лет

Фитнес-тренер Руслан Панов назвал способ оставаться в форме после 50 лет. Его слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовал комплекс упражнений. Начать следует с приседа с ротацией торса. Для его выполнения нужно зафиксировать колени и двигать таз назад до параллели бедра с полом, одновременно разворачивая грудь вправо и влево, чередуя стороны каждый присед.

Следующими упражнениями станут перетягивание рук в наклоне, скручивания и выпады в стороны. Закончить тренировку нужно длинной планкой, для чего необходимо плечи оттянуть от головы, напрячь пресс, а ноги расслабить.

Ранее фитнес-тренер Стюарт Картер назвал лучшую тренировку для похудения после 40 лет. Он предложил включить в занятия приседания с махами, планку с поворотами таза, упражнение «скалолаз», скручивания, а также повороты в приседе.