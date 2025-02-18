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10:27, 18 февраля 2025Спорт

Назван способ оставаться в форме после 50 лет

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Руслан Панов назвал способ оставаться в форме после 50 лет. Его слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовал комплекс упражнений. Начать следует с приседа с ротацией торса. Для его выполнения нужно зафиксировать колени и двигать таз назад до параллели бедра с полом, одновременно разворачивая грудь вправо и влево, чередуя стороны каждый присед.

Следующими упражнениями станут перетягивание рук в наклоне, скручивания и выпады в стороны. Закончить тренировку нужно длинной планкой, для чего необходимо плечи оттянуть от головы, напрячь пресс, а ноги расслабить.

Ранее фитнес-тренер Стюарт Картер назвал лучшую тренировку для похудения после 40 лет. Он предложил включить в занятия приседания с махами, планку с поворотами таза, упражнение «скалолаз», скручивания, а также повороты в приседе.

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