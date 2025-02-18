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15:27, 18 февраля 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасных последствиях долгого пребывания на морозе

Дерматовенеролог Кураева: Холод может вызывать аллергию и дерматит
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Длительное пребывание на морозе может приводить к различным проблемам, предупредила дерматовенеролог Алина Кураева. Об опасных последствиях нахождения на холоде врач рассказала РИА Новости.

По словам доктора, долгое пребывание на морозе может приводить к аллергии, дерматиту и куперозу — расширению сосудов, из-за которого на коже появляются покраснения. Кураева подчеркнула, что тем, кто столкнулся с этими проблемами, необходимо обратиться к врачу, так как для лечения каждого из них есть свои рекомендации.

«При кратковременном пребывании на улице можно обойтись без шапок и перчаток — при температуре до -2℃, но при длительных прогулках, даже при 0℃, лучше не пренебрегать головными уборами и перчатками. Для защиты от обветривания кожи лица необходимо нанести питательный крем, но не менее чем за 30 минут до выхода на улицу», — добавила дерматовенеролог.

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