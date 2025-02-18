Россиян предупредили об опасных последствиях долгого пребывания на морозе

Дерматовенеролог Кураева: Холод может вызывать аллергию и дерматит

Длительное пребывание на морозе может приводить к различным проблемам, предупредила дерматовенеролог Алина Кураева. Об опасных последствиях нахождения на холоде врач рассказала РИА Новости.

По словам доктора, долгое пребывание на морозе может приводить к аллергии, дерматиту и куперозу — расширению сосудов, из-за которого на коже появляются покраснения. Кураева подчеркнула, что тем, кто столкнулся с этими проблемами, необходимо обратиться к врачу, так как для лечения каждого из них есть свои рекомендации.

«При кратковременном пребывании на улице можно обойтись без шапок и перчаток — при температуре до -2℃, но при длительных прогулках, даже при 0℃, лучше не пренебрегать головными уборами и перчатками. Для защиты от обветривания кожи лица необходимо нанести питательный крем, но не менее чем за 30 минут до выхода на улицу», — добавила дерматовенеролог.

Ранее косметолог-дерматовенеролог Анна Есина назвала причину незаживающих царапин. По ее словам, медленная регенерация кожи может быть из-за возраста, лишнего веса и некоторых заболеваний.