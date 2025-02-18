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08:15, 18 февраля 2025Спорт

Россиянам посоветовали три упражнения для быстрого восстановления формы

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Junseong Lee / Unsplash

Россиянам посоветовали упражнения, которые помогут быстро привести себя в форму. Об этом сообщает Men Today.

Для восстановления формы были рекомендованы три упражнения. В их число вошли приседания с прыжками, отжимания с подтягиванием колена и выпады с выпрыгиванием.

Чтобы быстро увидеть прогресс, авторы посоветовали выполнять упражнения регулярно. «На первом этапе стремитесь к трем подходам по двенадцать повторений, а потом нагрузку можно увеличить, добавив количество подходов или дополнительный вес», — отмечено в материале.

Ранее фитнес-тренер Пейдж Венер назвал лучшие упражнения для грудных мышц. Он сделал выбор в пользу обычных отжиманий, отжиманий на брусьях, а также сведения и разведения рук.

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