Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 18 февраля 2025Наука и техника

Российский Т-90МС получил «цепную» защиту кормы

РГ: Танк Т-90МС получил цепной экран для защиты кормы от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Модернизированный на основе опыта СВО танк Т-90МС, который демонстрируют на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, получил дополнительную защиту кормы из цепей. Об этом сообщает «Российская газета».

Издание опубликовало ролик, демонстрирующий российскую машину на стенде «Рособоронэкспорта».

Танк получил дополнительные блоки динамической защиты, которыми прикрыли уязвимые участки корпуса и башни. Также машину оснастили «мангалом» — решетчатым экраном, защищающим верхнюю полусферу башни Т-90МС. Еще одной особенностью доработанного танка стала защиты кормы из натянутых цепей. Дополнительное прикрытие от дронов обеспечивает комплекс радиоэлектронной борьбы.

Материалы по теме:
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025

Ранее в феврале на одном из полигонов в Подмосковье представили доработанный танк Т-80 с усиленной защитой. Машина получила увеличенный «мангал», который прикрывает моторно-трансмиссионное отделение танка.

В том же месяце «Уралвагонзавод» показал танк Т-90М «Прорыв», оснащенный комплексом активной защиты. Машина получила дополнительные датчики на башне.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Маск оценил компетентность Лаврова и Ушакова

      В Британии одно событие объявили концом политической карьеры Зеленского

      В Подмосковье задержали двух поджигателей электричек

      Российский Т-90МС получил «цепную» защиту кормы

      В Британии заявили о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение по Украине

      На танкере у побережья итальянского города произошли взрывы

      Премьер Дании назвала разговоры об отправке войск на Украину преждевременными

      Ушаков сообщил о настрое российской делегации перед диалогом с США

      Германия передала Украине новый пакет военной помощи

      Минфин сообщил о возможности изменения налоговой политики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше