Российский Т-90МС получил «цепную» защиту кормы

РГ: Танк Т-90МС получил цепной экран для защиты кормы от дронов

Модернизированный на основе опыта СВО танк Т-90МС, который демонстрируют на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, получил дополнительную защиту кормы из цепей. Об этом сообщает «Российская газета».

Издание опубликовало ролик, демонстрирующий российскую машину на стенде «Рособоронэкспорта».

Танк получил дополнительные блоки динамической защиты, которыми прикрыли уязвимые участки корпуса и башни. Также машину оснастили «мангалом» — решетчатым экраном, защищающим верхнюю полусферу башни Т-90МС. Еще одной особенностью доработанного танка стала защиты кормы из натянутых цепей. Дополнительное прикрытие от дронов обеспечивает комплекс радиоэлектронной борьбы.

Ранее в феврале на одном из полигонов в Подмосковье представили доработанный танк Т-80 с усиленной защитой. Машина получила увеличенный «мангал», который прикрывает моторно-трансмиссионное отделение танка.

В том же месяце «Уралвагонзавод» показал танк Т-90М «Прорыв», оснащенный комплексом активной защиты. Машина получила дополнительные датчики на башне.