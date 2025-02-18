Звезда кулачных боев решил продать тейпы с поединка за два миллиона рублей

Российский боец лиги по кулачным боям Top Dog Игорь Ионов по прозвищу Имеля решил продать тейпы с поединка за два миллиона рублей. Объявление спортсмен разместил на Avito.

Ионов рассказал, что бинты остались с титульного поединка турнира Top Dog против Олега Фомичева, прошедшего 21 декабря 2024 года. «Полный комплект из одного правого бинта и одного левого. Пропитаны кровью "чемпиона"» — написал он.

Бой Ионова с Фолмичевым завершился победой последнего судейским решением. Фомичев сохранил пояс чемпиона TOP DOG в полутяжелом весе. После поединка Ионов заявил, что у него украли победу и пригрозил уйти из организации. Кроме того, между Ионовым и рефери боя Денисом Сиденко произошла драка, в результате чего судью уволили.

По итогам 2024 года Ионов был назван самым популярным представителем промоушена TOP DOG по количеству ставок. Отмечалось, что бой Ионова с Фомичевым стал самым популярным по сумме ставок.