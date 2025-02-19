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12:15, 19 февраля 2025Из жизни

Более 150 малых косаток вынесло на пустынный пляж

В Австралии на берег выбросились 157 малых косаток, 90 из них пришлось усыпить
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jocelyn Flint / АР

В среду, 19 февраля, на побережье Тасмании, Австралия, обнаружили более 150 малых косаток, которых вынесло на сушу. Об этом пишет ABC.

Животных накануне ночью случайно нашел местный житель, который отправился рыбачить на акул. Косатки выбросились на удаленный пустынный пляж. До прибытия спецслужб животные могли провести на суше до 48 часов. По словам представителей местных властей, около 90 из 157 косаток все еще живы, но их спасение осложнено отдаленностью пляжа, трудностями в перемещении необходимого оборудования, а также погодными условиями.

Спасатели уже попытались вернуть в воду двух особей, однако попытки оказались бесплодны — из-за сильных волн косатки не могут уйти на глубину, прибой выносит их обратно на берег. Поэтому было принято решение усыпить всех животных, включая детенышей.

Брендон Кларк из службы парков и дикой природы Тасмании (PWS) отметил, что хотя массовые выбрасывания морских обитателей на берег не редкость для региона, впервые речь идет о таких масштабах с участием малых косаток. Причины этого события пока остаются неизвестными. Одной из причин могла стать дезориентация или болезнь одного из животных, из-за чего всю стаю увело в неверном направлении.

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Ранее сообщалось, что ученые впервые сняли на видео одиночное нападение косатки на акулу-людоеда. Косатка по прозвищу Старбоард набросилась на молодую акулу длиной около 2,5 метра и расправилась с ней всего за две минуты. После нападения она уплыла с печенью акулы в зубах.

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