Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Сегодня
16:00 (Мск)
Нуну Боржеш
Доха (м)
Зизу Бергс
Сегодня
16:00 (Мск)
Даниил Медведев
Доха (м)
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Боруссия Д
Сегодня
20:45 (Мск)
Спортинг
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
Сегодня
23:00 (Мск)
Ювентус
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 2-й матч
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Брест
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 2-й матч
Реал Мадрид
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 2-й матч
13:36, 19 февраля 2025Спорт

Глава IBU высказался о возвращении российских биатлонистов

Глава IBU Далин выразил надежду на возвращение россиян и белорусов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин высказался о возвращении россиян и белорусов. Его комментарий приводит NRK.

Далин заявил, что на данный момент этот вопрос не стоит. «Но мы надеемся, что конфликт скоро закончится, потому что Россия и Белоруссия очень важны для биатлона», — отметил глава IBU.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о влиянии переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на отстранение отечественных атлетов. По ее словам, стоит ожидать скорого снятия санкций с российского спорта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Разозлили Трампа». На Западе рассказали о реакции президента США на заявления Зеленского о переговорах

      13-летних учеников школы в Ленобласти обвинили в попытке надругаться над третьеклассником

      A$AP Rocky избежал 24 года тюрьмы

      По факту ДТП с инвалидом-колясочником в Подмосковье возбуждено уголовное дело

      В Москве похолодает до минус 12 градусов

      ЕС согласовала запрет ввоза в Россию консолей PlayStation и Xbox

      Сразу два российских самолета подали сигналы бедствия при заходе на посадку

      В России начались банкротства застройщиков

      Лавров рассказал о кресле для Грузии в переговорах формата «три плюс три»

      Зеленский предложил редкоземельные металлы Украины взамен на гарантии безопасности от США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше