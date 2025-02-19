Раскрыта реакция Трампа на критику Зеленским переговоров России и США

The Guardian: Слова Зеленского о переговорах России и США разозлили Трампа

Слова президента Украины Владимира Зеленского, который резко высказался о переговорах России и США, состоявшихся 18 февраля в Саудовской Аравии, разозлили американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian.

«Зеленский раскритиковал российско-американские переговоры без участия Киева, заявив, что усилия по прекращению конфликта должны быть справедливыми», — говорится в материале. При этом, как отметило издание, украинский лидер сам отложил поездку в Саудовскую Аравию, где состоялась встреча делегаций двух стран.

«Комментарии президента Украины [о переговорах РФ и США], похоже, разозлили Трампа, который начал серию нападок на Зеленского», — раскрыло издание реакцию американского лидера на слова украинского коллеги.

Ранее Трамп выразил разочарование, что Украина не использовала возможности для урегулирования конфликта с Россией. По его словам, у Киева было три года, чтобы сесть за стол переговоров с Москвой. Кроме того, американский лидер призвал провести выборы президента на Украине. Он объяснил, что сейчас Зеленского поддерживает небольшое количество жителей страны.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. На них поднимались разные темы, в том числе урегулирование конфликта на Украине. Комментируя встречу, Зеленский заявил, что Россия и США не могут вести переговоры о людях и жизнях на Украине, а также о прекращении боевых действий без участия Киева.