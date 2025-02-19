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11:31, 19 февраля 2025Культура

Куценко показал средний палец журналисту

Актер Куценко ответил неприличным жестом на вопрос об инциденте с его машиной
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Актер Гоша Куценко ответил неприличным жестом на вопрос журналиста о женщине, найденной в его машине. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

На премьере фильма «Красный шелк» артисту задали вопрос, что стало с его «Запорожцем», в котором обнаружили женщину в январе. Куценко молча покинул красную дорожку, показав журналисту средний палец.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов оценил вероятное наказание для Куценко. Юрист сообщил, что артист будет проходить по делу в качестве свидетеля произошедшего.

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