Лучшего бомбардира КХЛ удалили до конца матча за оскорбление судей

Нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо удалили до конца выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против тольяттинской «Лады». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Инцидент произошел в конце первого периода. Канадец сначала получил двухминутный штраф за неспортивное поведение, а затем дисциплинарный штраф до конца игры за оскорбление судей. На момент публикации новости в матче идет третий период. «Лада» ведет со счетом 3:0.
Ливо в нынешнем сезоне забросил 41 шайбу и сделал 23 результативные передачи в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он является лучшим бомбардиром и снайпером лиги.