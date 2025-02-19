Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:00, 19 февраля 2025Россия

Минобороны сообщило о попытке атаки на российский регион

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В оборонном ведомстве уточнили, что дрон противника был уничтожен над территорией региона около 20:20 по московскому времени.

Ранее украинские беспилотники сбили над Крымом и Белгородской областью. Попытки атак произошли в период с 12:15 до 15:00 по московскому времени.

До этого стало известно о перехвате дрона ВСУ над Татарстаном. Кроме того, еще три беспилотника ликвидировали над территорией Брянской области, четыре — над акваторией Черного моря, один — над Тульской областью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал рассказал о директивах в начале СВО

      Американский журналист раскрыл правду о Зеленском

      Шольц назвал критиков своей политики по Украине «придурками»

      На Украине обеспокоились продвижением российских войск в андреевском мешке

      Минобороны сообщило о попытке атаки на российский регион

      В ВСУ попросили подкрепление на один участок из-за российских войск

      В России предложили оценивать репродуктивное здоровье у детей с 13 лет

      В Абхазии временно перестали выдавать паспорта

      В Раде обрушились с критикой на Зеленского

      В США оценили шансы на достижение мирного соглашения по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше