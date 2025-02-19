Минобороны сообщило о попытке атаки на российский регион

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В оборонном ведомстве уточнили, что дрон противника был уничтожен над территорией региона около 20:20 по московскому времени.

Ранее украинские беспилотники сбили над Крымом и Белгородской областью. Попытки атак произошли в период с 12:15 до 15:00 по московскому времени.

До этого стало известно о перехвате дрона ВСУ над Татарстаном. Кроме того, еще три беспилотника ликвидировали над территорией Брянской области, четыре — над акваторией Черного моря, один — над Тульской областью.