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01:39, 20 февраля 2025Спорт

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

«Реал», ПСЖ, «Боруссия» и ПСВ вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Aurelien Morissard / Global Look Press

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В среду, 19 февраля, прошли последние ответные стыковые матчи за право выйти в эту стадию турнира. По его итогам в 1/8 финала вышли дортмундская «Боруссия», ПСЖ, «Реал» и ПСВ. По итогам других стыковых матчей в следующую стадию вышли «Брюгге», «Бенфика», «Бавария» и «Фейеноорд».

После окончания общего этапа Лиги чемпионов путевки в 1/8 финала напрямую получили «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла». Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 21 февраля.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». Финал нынешнего розыгрыша пройдет 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

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