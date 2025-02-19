В России раскрыли детали обсуждения возвращения к единому платежному документу за ЖКУ

Депутат Разворотнева поддержала возвращение к единой платежке за ЖКУ

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поддержала возвращение к единому платежному документу за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Детали обсуждения депутат раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

«Последние 20 лет с органами власти, с представителями профессионального сообщества мы обсуждаем то, что было бы неплохо вернуть единый платежный документ. Но до сих пор не решили, как это сделать. Потому что непонятно, кто будет выставлять эти единые документы», — рассказала Разворотнева.

Депутат объяснила, что нельзя обязать поставщиков услуг, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации в обязательном порядке заключать договора с единым расчетным центром (ЕРЦ).

«Мы не можем их обязать. Это ограничение конкуренции. И, к сожалению, эта прекрасная идея разбивается об эти технические детали. А так это было бы правильно и удобно», — заключила она.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ считает целесообразным введение в стране единого платежного документа за ЖКУ. В ходе заседания комитета Госдумы по ЖКХ он предложил вернуться к идее единого платежного счета.

14 января стало известно, что в России проведут эксперимент по взысканию долгов за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) через «Госуслуги». Пробный период пройдет с 1 февраля по 1 октября 2025 года.

