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17:31, 19 февраля 2025Из жизни

Подражателя маньяка из хоррора «Хеллоуин» приговорили к 261 году тюрьмы

В США подражателя маньяка из хоррора «Хеллоуин» приговорили к 261 году тюрьмы
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Джошуа Дотсон

Джошуа Дотсон. Фото: Texas Bureau of Investigation

В США подражателя Майкла Майерса из фильма «Хеллоуин» отправили в тюрьму на 261 год. Об этом пишет NBC News.

Джошуа Дотсона арестовали в 2020 году после того, как он выстрелил в 19-летнюю сожительницу Джеймсу Ковсон. Девушка в момент нападения была беременна, спасти не удалось ни ее, ни ребенка. Его внесли в список самых разыскиваемых преступников штата Теннесси и поймали в Нэшвилле через шесть дней после преступления. В октябре 2024 года за это преступление его приговорили к 102 годам тюрьмы.

Однако расследование показало, что Ковсон была не единственной жертвой Дотсона. Следователи обнаружили, что он виновен еще в трех аналогичных преступлениях. Дотсон признал свою вину, за что получил еще 159 лет лишения свободы. Во время допросов американец стал называть себя маньяком. По его собственному признанию, на преступления его вдохновил Майкл Майерс — психопат из культового хоррора «Хеллоуин». Якобы именно ему он подражал, совершая злодеяния.

«Хотя никакое время в тюрьме не вернет близких людей, мы довольны тем, что он больше никогда не будет угрозой для нашего общества», — заявила главный прокурор города Регина Лукрециано.

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