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00:53, 20 февраля 2025Спорт

«Реал» победил «Манчестер Сити» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Реал» со счетом 3:1 победил «Манчестер Сити» и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO / Global Look Press

Мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 19 февраля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей хет-триком отметился Килиан Мбаппе, у гостей отличился Нико Гонсалес.

«Реал» по сумме двух матчей взял верх над «Сити». В первой игре на выезде сливочные одержали победу со счетом 3:2.

Мадридский клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов и узнает соперника по 1/8 финала после жеребьевки 21 февраля. Манчестер Сити завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

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