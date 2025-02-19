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20:02, 19 февраля 2025Наука и техника

Rocket Lab запустила спутник нового поколения BlackSky

SpaceNews: Rocket Lab успешно запустила спутник нового поколения BlackSky
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Rocket Lab USA

Rocket Lab успешно запустила первый космический аппарат из нового поколения спутников компании BlackSky. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Ракета Rocket Lab Electron стартовала с площадки B стартового комплекса 1 в Новой Зеландии сегодня, 19 февраля, в 02:17 по московскому времени. Полезная нагрузка миссии Fasten Your Space Belts — спутник для получения снимков земной поверхности BlackSky — была выведена на околоземную круговую орбиту высотой 470 километров и наклонением 59 градусов через 55 минут.

Космический аппарат третьего поколения, запущенный в интересах BlackSky, позволяет получать снимки с разрешением до 35 сантиметров. Спутник планируется использовать в гражданских и военных целях.

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В январе издание сообщило, что американская компания Rocket Lab запустит французские спутники интернета вещей Kinéis.

В том же месяце SpaceNews рассказало, что компания Rocket Lab получила контракт на запуск спутников немецкого оператора OroraTech.

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