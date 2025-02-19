Россиянам раскрыли пять признаков слишком долгого использования смартфонов

Врач Белаш назвал боль в шее признаком слишком долгого использования смартфона

Невролог Владимир Белаш раскрыл россиянам пять признаков того, что они слишком много времени проводят в смартфонах. Их доктор перечислил в разговоре с изданием «Доктор Питер».

Признаками того, что человек слишком много использует смартфон, врач назвал сутулость, появление «горбика», смещение шеи вперед и боль в шее. Кроме того, об этом может говорить снижение работоспособности, быстрая утомляемость и ухудшение кровоснабжения головного мозга.

«Организм — это целостная и взаимосвязанная система, а значит, перенапряжение и дисбаланс в одном регионе неизбежно скажется на работоспособности всего тела. Я часто наблюдаю такую картину на приеме не только среди детей и подростков, но и среди многих взрослых», — добавил доктор.

Ранее терапевт Наталья Зубарева назвала походы в туалет со смартфоном вредной привычкой. Она объяснила, что просмотр соцсетей во время сидения на унитазе увеличивает нагрузку на сосуды малого таза и может привести к неприятным последствиям, в том числе со временем может спровоцировать появление геморроя