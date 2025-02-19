Россиянам раскрыли способы сэкономить на помолвочном кольце

Стилист Фомина: На стоимость помолвочного кольца влияют чистота и вес бриллианта

Россиянам раскрыли способы сэкономить на покупке кольца для предложения руки и сердца. Комментарий на эту тему от стилиста «585*ЗОЛОТОЙ» Екатерины Фоминой попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт призвала покупателей обратить внимание на бриллиант. По ее словам, натуральные камни стоят в несколько раз дороже лабораторных бриллиантов. «Они идентичны практически по всем характеристикам и красиво блестят — поэтому обычный человек не поймет разницу между двумя драгоценными камнями», — уточнила она.

На стоимость помолвочного кольца влияет и чистота бриллианта, утверждает Фомина. Специалист рекомендует присмотреться к изделиям с бриллиантом с показателем 6-7 — так получится сэкономить значительную сумму. Кроме того, необходимо узнать вес камня.

«Небольшой лайфхак — в кольцах модели "Восток-Запад" камень кажется визуально больше за счет его горизонтального расположения, а вертикально расположенный камень, например в моделях-солитерах, смотрится чуть меньше, но не менее роскошно», — рассказала собеседница издания.

В заключение стилистка посоветовала приобрести серебряное кольцо вместо вариантов из белого золота.

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