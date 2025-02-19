Россиянин устраивал поджоги машин с надписями на арабском языке и попался

Полицейские задержали жителя Благовещенска за поджоги авто с арабскими надписями

Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали 20-летнего жителя Благовещенска, который подозревается в серии поджогов машин и овощных киосков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Амурской области.

В отношении мужчины расследуется девять уголовных дел по части 1 и 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

По версии следствия, с ноября 2024 года благовещенец устаивал нападения на автомобили с надписями на арабском языке и киоски «Фрукты-овощи». В частности, в пяти овощных киосках он разбил молотком уличные витрины, еще в двух – устроил пожар. Он также сжег два автомобиля — Toyota Allion и Toyota Prius, снимая происходящее на экшен-камеру и выкладывая видео в Telegram-канал.

В момент задержания мужчина оказал сопротивление и попытался скрыться. Сейчас он находится под стражей. При обыске у злоумышленника обнаружили орудия преступления, маску и методичку по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Ранее Московский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы 18-летнего жителя подмосковного Долгопрудного, который в июне 2023 года совершил поджог релейного шкафа на железной дороге.