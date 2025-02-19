Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:50, 19 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин устраивал поджоги машин с надписями на арабском языке и попался

Полицейские задержали жителя Благовещенска за поджоги авто с арабскими надписями
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: пресс-служба УМВД России по Амурской области

Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали 20-летнего жителя Благовещенска, который подозревается в серии поджогов машин и овощных киосков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Амурской области.

В отношении мужчины расследуется девять уголовных дел по части 1 и 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

По версии следствия, с ноября 2024 года благовещенец устаивал нападения на автомобили с надписями на арабском языке и киоски «Фрукты-овощи». В частности, в пяти овощных киосках он разбил молотком уличные витрины, еще в двух – устроил пожар. Он также сжег два автомобиля — Toyota Allion и Toyota Prius, снимая происходящее на экшен-камеру и выкладывая видео в Telegram-канал.

В момент задержания мужчина оказал сопротивление и попытался скрыться. Сейчас он находится под стражей. При обыске у злоумышленника обнаружили орудия преступления, маску и методичку по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Ранее Московский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы 18-летнего жителя подмосковного Долгопрудного, который в июне 2023 года совершил поджог релейного шкафа на железной дороге.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали станцию КТК под Краснодаром. После этого Путин обратился к иностранным акционерам. О чем он заявил?

      ФСБ задержала главу миндора Челябинской области по подозрению в растрате

      Названы ожидаемые сроки возвращения американских компаний в Россию

      По делу Пономарева провели обыск в квартире брата скандально известного экс-адвоката

      Живущей в доме престарелых телеведущей запретили гулять из-за алкоголя

      Европейская авиакомпания снова отказалась пускать россиян на рейс

      Работодатели рассказали о расходах на подарки сотрудникам

      100-килограмовый дикий кабан набросился на пенсионерку и попал на видео

      Инвалида-колясочника сбили на переходе под Москвой

      Раскрыто возможное наказание для бывшего депутата Госдумы Пономарева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше