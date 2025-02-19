Россиянка побывала в Узбекистане и рассказала о стереотипах о русских в этой стране

Российская путешественница побывала в Узбекистане и рассказала о стереотипах о своих соотечественниках в этой стране. Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что семья местных, которые жили неподалеку от Ташкента, пригласила ее в гости. По словам россиянки, там ее приняли «с распростертыми объятиями».

«Уже с первых минут хозяева подчеркнули, что русские в Узбекистане всегда были частью общества, а старшее поколение до сих пор с теплотой вспоминает времена, когда мы были одним государством, и даже скучает по этому периоду», — отметила блогерша.

Среди узбеков есть мнение, что русские — добрые и всегда готовы помочь, но одновременно прямолинейные люди, добавила путешественница. Кроме того, им кажется странным и непонятным, что россияне не здороваются со всеми подряд, ведь в среднеазиатской культуре все устроено совершенно иначе.

«У нас если идешь по улице — обязательно со всеми здороваешься. А в России люди могут просто молча пройти мимо», — процитировала сына хозяйки дома россиянка.

Автор также заметила, что к русским девушкам в Узбекистане отношение особое. «Нас считают очень красивыми, но слишком свободными и строгими по сравнению с узбечками. Они более покладистые и покорные, ну тут снова отмечу, что это разница в наших культурах», — подчеркнула она.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в узбекском селе и рассказала, как там устроен быт. Она восхитилась местными женщинами и призналась, что жить как они она бы не смогла.

