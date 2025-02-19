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08:57, 19 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска взяли под огневой контроль несколько сел в районе Курахово

ТАСС: ВС РФ завершают зачистку от ВСУ сел Улаклы, Андреевка и Константинополь
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска завершают зачистку от Вооруженных сил Украины (ВСУ) сел Улаклы, Андреевка и Константинополь. О взятии под огневой контроль Вооруженных сил (ВС) России нескольких населенных пунктов в районе Курахово сообщает со ссылкой на источники в силовых структурах ТАСС.

«Села Улаклы, Андреевка практически зачищены. Примерно такая же ситуация в Константинополе, который находится в огневом мешке», — приводятся в публикации слова собеседника.

Украинский аналитический ресурс DeepState уже подтвердил риск попадания подразделений ВСУ в котел под Константинополем. Кроме того, также сообщалось о продвижении российских военных в районе населенных пунктов Улаклы и Андреевка.

Ранее в ВСУ заявили, что украинская армия понесла бессмысленные потери в селе Улаклы. По словам украинского военного с позывным Мучной, командование должно было оценить ситуацию и отойти из населенного пункта на более выгодные позиции.

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