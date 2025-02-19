Российские войска завершают зачистку от Вооруженных сил Украины (ВСУ) сел Улаклы, Андреевка и Константинополь. О взятии под огневой контроль Вооруженных сил (ВС) России нескольких населенных пунктов в районе Курахово сообщает со ссылкой на источники в силовых структурах ТАСС.
«Села Улаклы, Андреевка практически зачищены. Примерно такая же ситуация в Константинополе, который находится в огневом мешке», — приводятся в публикации слова собеседника.
Украинский аналитический ресурс DeepState уже подтвердил риск попадания подразделений ВСУ в котел под Константинополем. Кроме того, также сообщалось о продвижении российских военных в районе населенных пунктов Улаклы и Андреевка.
Ранее в ВСУ заявили, что украинская армия понесла бессмысленные потери в селе Улаклы. По словам украинского военного с позывным Мучной, командование должно было оценить ситуацию и отойти из населенного пункта на более выгодные позиции.