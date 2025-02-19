Военблогер Подоляка сообщил о попытках ВСУ вернуть контроль над Свердликово

После освобождения села Свердликово Курской области российскими войсками Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько попыток вернуть контроль над населенным пунктом. Об этом сообщил военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

По его словам, атаки ВСУ на село были ожидаемы, поэтому их легко отбили.

Подоляка добавил, что российские войска продолжили движение по долине реки Локня на север в сторону Лебедевки и на юг в сторону Новенького. «Таким образом обеспечиваются фланги для закрепления успеха в Свердликово и создаются предпосылки для дальнейших наступательных операций в этом районе», — написал военблогер.

Он также подчеркнул, что после пресечения попытки прорыва ВСУ в районе Черкасской Конопельки российские подразделения, расположенные южнее Суджи, приступили к наступлению в районе Куриловки-Гуева.

Минобороны России сообщило об освобождении курского села Свердликово 17 февраля. Как сообщили в ведомстве, заняв населенный пункт, российские войска также взяли под контроль трассу, соединяющую райцентры Суджу и Рыльск.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 19 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 62 040 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.