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14:47, 19 февраля 2025Россия

Стало известно о попытках ВСУ вернуть контроль над курским Свердликово

Военблогер Подоляка сообщил о попытках ВСУ вернуть контроль над Свердликово
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

После освобождения села Свердликово Курской области российскими войсками Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько попыток вернуть контроль над населенным пунктом. Об этом сообщил военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

По его словам, атаки ВСУ на село были ожидаемы, поэтому их легко отбили.

Подоляка добавил, что российские войска продолжили движение по долине реки Локня на север в сторону Лебедевки и на юг в сторону Новенького. «Таким образом обеспечиваются фланги для закрепления успеха в Свердликово и создаются предпосылки для дальнейших наступательных операций в этом районе», — написал военблогер.

Он также подчеркнул, что после пресечения попытки прорыва ВСУ в районе Черкасской Конопельки российские подразделения, расположенные южнее Суджи, приступили к наступлению в районе Куриловки-Гуева.

Минобороны России сообщило об освобождении курского села Свердликово 17 февраля. Как сообщили в ведомстве, заняв населенный пункт, российские войска также взяли под контроль трассу, соединяющую райцентры Суджу и Рыльск.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 19 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 62 040 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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