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14:58, 19 февраля 2025Из жизни

Старейшая дикая птица в мире стала матерью в 74 года

На Гавайях у старейшей дикой птицы по имени Виздом вылупился птенец
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Kristina McOmber / Kupu Conservation Leadership Program & USFWS / Reuters

У старейшей птицы в мире вылупился птенец. Об этом пишет USA Today.

Самка темноспинного альбатроса по имени Виздом (Wisdom — с англ. Мудрость, — прим. «Ленты.ру»), живущая в Национальном заповеднике дикой природы атолла Мидуэй в Гонолулу, Гавайи, известна как старейшая дикая птица в мире. Не так давно Виздом исполнилось 74 года. Несмотря на преклонный возраст, в декабре 2024 года птица впервые за четыре года отложила яйцо в союзе с новым партнером. 30 января из яйца вылупился птенец, за которым пара ухаживает уже несколько недель.

По оценкам биологов заповедника, за свою жизнь Виздом отложила от 50 до 60 яиц и выкормила около 30 птенцов. Однако нынешний случай особенный, поскольку он сделал самку альбатроса самой старой птицей-матерью из всех известных диких птиц в мире.

Альбатросы-родители по очереди ухаживают за своим птенцом. Пока один охотится, другой сидит с птенцом. В первую неделю февраля Виздом отдохнула от родительских обязанностей, отправившись на охоту, в то время как ее партнер остался в гнезде. Она вернулась 7 февраля, и камера засняла, как она прижимается клювом к пушистому птенцу.

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