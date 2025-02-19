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13:38, 19 февраля 2025Путешествия

Туристка пережила сердечный приступ и оказалась под угрозой ареста за больничные долги

Британка попала в больницу в Марокко и задолжала за лечение 2,5 миллиона рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Британская туристка пережила сердечный приступ во время отпуска в Марокко и оказалась под угрозой ареста за больничные долги. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, когда 58-летняя Колетт Робинсон из Манчестера отдыхала в Марракеше у подруги, она внезапно почувствовала себя плохо. Ее стошнило у бассейна, после чего туристка попала в ближайшую больницу. Врачи диагностировали сердечный приступ и установили женщине стент.

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Робинсон находится в больнице с 11 февраля и уже задолжала за лечение 22 тысячи фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей). Сын британки Джек предложил выплачивать определенную сумму ежемесячно, однако представители медучреждения отказались. Они потребовали покрыть все сумму целиком, иначе Робинсон ждет арест.

Джек рассказал, что у его матери была туристическая страховка, однако она забыла внести в нее данные о риске сердечного приступа.

Ранее австралийская туристка отправилась в отпуск мечты в Канаду и описала поездку фразой «настоящий ад». Хлоя Мибус ехала одна в машине, и в нее врезался грузовик.

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