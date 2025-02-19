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19:24, 19 февраля 2025Мир

В Кремле заявили о параличе посольств России и США

Песков: Посольства России и США парализованы, но потенциал реанимировать их есть
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Посольства России и США парализованы, но потенциал реанимировать их и восстановить полноценные дипломатические контакты двух государств есть. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Прежде всего, условились начать нормализацию работы посольств. Посольства в своей работе абсолютно парализованы (...) Надо сначала обзавестись дипломатическим потенциалом, его реанимировать», — рассказал представитель Кремля.

При этом Песков указал, что в мире есть силы, которые хотят помешать восстановлению отношений России и США. По его словам, Москва успешно справится с этим вызовом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблемы в российско-американских отношениях на сегодняшний день таковы, что для их решения одной встречи за чашкой кофе недостаточно. По словам главы государства, Москва сделала «первый шаг» для возобновления работы двух стран по самым разным направлениям, «представляющим взаимный интерес».

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