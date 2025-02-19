В Совфеде ответили на заявление Макрона о готовности к переговорам с Путиным

Пушков назвал Макрона чудо-воином и высмеял его планы по переговорам

Сенатор Алексей Пушков назвал президента Франции Эммануэля Макрона чудо-воином и высмеял его планы. Такое заявление он сделал на фоне слов европейского политика о переговорах с Россией, своим мнением парламентарий поделился в Telegram-канале.

Макрон ранее выразил готовность провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, «если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине».

По словам Пушкова, Европа дергается и страны одна за другой отказывается посылать свои войска на территорию Украины — речь идет о Польше, Германии, Италии и Испании, а также Франции.

«Теперь чудо-воин Макрон хочет вместо этого вести переговоры с Путиным. А войска посылать уже не готов. А кто готов-то ? Да никто. Один Стармер, да и тот готов только на словах, а на деле - нет», — написал Пушков.

По инициативе Макрона 17 февраля в Париже состоялся экстренный самммит для обсуждения участия в переговорах по урегулированию на Украине. В нем приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, высокопоставленные должностные лица ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте. Экстренная встреча стала ответом на телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, о котором не уведомили Европу.