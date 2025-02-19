Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:47, 19 февраля 2025Ценности

Виктория Боня показала фигуру в прозрачной юбке

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня поделилась снимками с откровенной фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на размещенных кадрах 45-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» показала фигуру в кружевной прозрачной юбке. Кроме того, на ней был комплект нижнего белья, включающий бюстгальтер и трусы с высокой посадкой. Также знаменитость надела остроносые лакированные туфли и дополнила свой образ небольшими серьгами и макияжем в нюдовых тонах.

Поклонники восхитились съемкой инфлюэнсерши в комментариях под постом. «Шикарная!», «Выглядишь очень хорошо», «Потрясающая фигура», «Икона», «Ты в любом образе идеальна», — писали они.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня без штанов снялась в откровенных позах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали станцию КТК под Краснодаром. После этого Путин обратился к иностранным акционерам. О чем он заявил?

      Российские бойцы выследили бившую по Брянской области РСЗО и сняли на видео ее уничтожение

      В Москве супруги подрались из-за бутылки пива

      В российском регионе осужденному увеличили срок из-за вовлечения сокамерников в ЛГБТ

      Связанный с зарядкой электромобилей бизнес набрал обороты

      Россиянин ударил сотрудницу аэропорта паспортом по лицу из-за недопуска на рейс

      Пневмония погубила беременную победительницу международного конкурса красоты

      В России захотели вдвое увеличить один штраф для водителей

      Ряду российских регионов пообещали аномально низкую температуру

      Глава евродипломатии назвала Россию победительницей на переговорах с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше