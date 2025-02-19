Виктория Боня показала фигуру в прозрачной юбке

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня поделилась снимками с откровенной фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на размещенных кадрах 45-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» показала фигуру в кружевной прозрачной юбке. Кроме того, на ней был комплект нижнего белья, включающий бюстгальтер и трусы с высокой посадкой. Также знаменитость надела остроносые лакированные туфли и дополнила свой образ небольшими серьгами и макияжем в нюдовых тонах.

Поклонники восхитились съемкой инфлюэнсерши в комментариях под постом. «Шикарная!», «Выглядишь очень хорошо», «Потрясающая фигура», «Икона», «Ты в любом образе идеальна», — писали они.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня без штанов снялась в откровенных позах.