Набиуллина предупредила о крадущем деньги россиян вирусе

Набиуллина: Почти половина краж со счетов россиян совершается с помощью вирусов

Почти половина краж со счетов россиян совершается с помощью вирусов, которыми злоумышленники заражают телефоны. Об этом на форуме «Кибербезопасность в финансах» предупредила глава Центрального Банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По словам главы ЦБ, во второй половине прошлого года в России начал активно распространяться вирус с функцией удаленного доступа к телефону. Злоумышленники маскируют его под безобидные программы и через него могут какое-то время наблюдать за устройством, после чего удаленно открыть банковские приложения и украсть оттуда деньги.

Набиуллина добавила, что последние полгода около 40-50 процентов краж со счетов россиян совершается именно таким способом.

Ранее стало известно, что в Минцифры России задумались о том, чтобы ввести новое отягчающее обстоятельство при совершении киберпреступлений. Как сообщил глава ведомства Максут Шадаев, им могут стать дипфейки.