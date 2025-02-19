Врач дала советы чувствительным к погодным качелям россиянам

Кардиолог Урванцева: Чувствительным к перемене погоды людям надо больше гулять

Чувствительным к резким переменам погоды людям надо больше гулять и соблюдать ряд других несложных правил, рекомендовала кардиолог Ирина Урванцева. Советы, которые позволят метеозависимым россиянам избежать ухудшения самочувствия, врач дала в официальном Telegram-канале Сургутской окружной клинической больницы.

Погодные качели могут вызывать сонливость, головокружение, головную боль и учащенный пульс, предупредила Урванцева. По ее словам, чтобы хорошо себя чувствовать при резких перепадах температуры и ненастье, надо больше гулять на свежем воздухе и чаще проветривать помещение. Также важно принимать назначенные лечащим врачом препараты, добавила она.

Еще одна рекомендация кардиолога — ограничить потребление кофе и соли в пище. При этом она посоветовала метеозависимым людям добавить в рацион больше яблок, бананов, сухофруктов.

Ранее кардиолог Колумбус Батист подсказал простой способ взять под контроль давление. Он посоветовал ежедневно есть листовую зелень и чаще гулять.