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08:45, 19 февраля 2025Экономика

Япония испугалась ударов Трампа по ее экономике

Bloomberg: Пошлины Трампа нанесут серьезный удар по экономике Японии
Кирилл Луцюк

Фото: Toru Hanai / Reuters

Япония подняла вопрос об американских пошлинах на ее автомобили после того, как президент США Дональд Трамп заявил о 25-процентных тарифах на данную продукцию. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Отмечается, что такие шаги Белого дома могут серьезно ударить по японской экономике. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, Токио затронул этот вопрос в переговорах с правительством США. Кроме того, министр иностранных дел Такеши Ивая обсудил эту ситуацию со своим коллегой Марко Рубио. Тогда же, когда Япония попросила о том, чтобы на нее новые пошлины Трампа не распространялись. Однако пока неизвестно, сможет ли Токио добиться освобождения японских автомобилей от этих тарифов.

В свою очередь издание Kyodo отметило, что рынок США является крупнейшим экспортным направлением для японских автопроизводителей. На него приходится около трети всего экспорта. В 2023 году японцы продали в США около 1,44 миллиона легковушек. При этом сама Япония не устанавливает пошлин на импортируемые на ее территорию автомобили, грузовики или автобусы. Однако США взимают пошлины в размере 2,5 процента с легковых автомобилей, 25 процентов с грузовиков и два процента с автобусов, импортируемых из Японии.

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Ранее сообщалось о просьбе Японии освободить ее стальную и алюминиевую продукцию от 25-процентных пошлин, которые ввел нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

Есть также версия, что ради сохранения хороших отношений с Вашингтоном Япония поддержит строительство газопровода на Аляске длиной более 1000 километров и стоимостью 44 миллиарда долларов.

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