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10:44, 19 февраля 2025Культура

Юрий Антонов стал отказываться от концертов из-за здоровья

Певец Юрий Антонов решил сократить концертную деятельность из-за ущерба здоровью
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Народный артист России Юрий Антонов заявил, что планирует сократить концертную деятельность. Слова музыканта приводит ТАСС.

«В моем возрасте не нужно ездить по городам нашей необъятной Родины. Это ущерб здоровью», — пояснил 80-летний певец. Антонов отметил, что занят работой в студии и реставрацией композиций, которые еще не были изданы.

В 2024 году сообщалось, что Юрий Антонов и Ирина Аллегрова стали артистами с самыми большими гонорарами за частные выступления. По данным источника, за концерты у избранных заказчиков музыканты получают 10 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что британский рок-музыкант и лидер Black Sabbath Оззи Осборн изменил планы на последний концерт группы из-за болезни.

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