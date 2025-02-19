Юрий Антонов стал отказываться от концертов из-за здоровья

Народный артист России Юрий Антонов заявил, что планирует сократить концертную деятельность. Слова музыканта приводит ТАСС.
«В моем возрасте не нужно ездить по городам нашей необъятной Родины. Это ущерб здоровью», — пояснил 80-летний певец. Антонов отметил, что занят работой в студии и реставрацией композиций, которые еще не были изданы.
В 2024 году сообщалось, что Юрий Антонов и Ирина Аллегрова стали артистами с самыми большими гонорарами за частные выступления. По данным источника, за концерты у избранных заказчиков музыканты получают 10 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что британский рок-музыкант и лидер Black Sabbath Оззи Осборн изменил планы на последний концерт группы из-за болезни.