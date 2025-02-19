Юрий Антонов стал отказываться от концертов из-за здоровья

Певец Юрий Антонов решил сократить концертную деятельность из-за ущерба здоровью

Народный артист России Юрий Антонов заявил, что планирует сократить концертную деятельность. Слова музыканта приводит ТАСС.

«В моем возрасте не нужно ездить по городам нашей необъятной Родины. Это ущерб здоровью», — пояснил 80-летний певец. Антонов отметил, что занят работой в студии и реставрацией композиций, которые еще не были изданы.

В 2024 году сообщалось, что Юрий Антонов и Ирина Аллегрова стали артистами с самыми большими гонорарами за частные выступления. По данным источника, за концерты у избранных заказчиков музыканты получают 10 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что британский рок-музыкант и лидер Black Sabbath Оззи Осборн изменил планы на последний концерт группы из-за болезни.