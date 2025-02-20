Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:01, 13 февраля 2025Россия

20 февраля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

20 февраля в мире отмечают День социальной справедливости, провозглашенный ООН. Праздник посвящен искоренению нищеты, обеспечению работой и достойной зарплатой всех желающих, а также достижению равноправия между мужчинами и женщинами. Какие еще торжества проходят в этот день, рассказывает «Лента.ру».

Праздники в мире

Всемирный день социальной справедливости

Всемирный день социальной справедливости, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН, отмечается каждое 20 февраля с 2009 года. Именно в эту дату в 1995 году прошла встреча представителей ООН в Копенгагене, на которой определили главные социальные задачи.

Каждый год в праздник проводят мероприятия по искоренению социальной несправедливости в разных странах. ООН называет равенство своей главной целью. И День социальной справедливости должен напоминать людям об этой цели, а также показывать пути ее достижения.

Фото: Petr David Josek / Reuters

Международный день людей, победивших алкоголизм

В народе праздник называют Днем алкоголика, но он посвящен именно тем, кто смог одолеть зависимость. Торжество напоминает другую похожую дату — 3 сентября, Всемирный день трезвости.

Оба праздника посвящены воздержанию от распития алкогольных напитков, а также людям, которые сумели победить зависимость от них. В эти дни проводят мероприятия, где пропагандируют здоровый образ жизни, спорт и трезвость.

Какие еще праздники отмечают в мире 20 февраля

  • Международный день курильщиков трубки
  • День леденца на палочке
  • День комфорта
  • День наручников
  • День очистки книжной полки

Праздники в разных странах

День яблока в США

Праздник неофициальный, но очень популярный в Северной Америке, особенно в США. В этот день в колледжах и других кулинарных учреждениях готовят блюда с яблоками, проводят фестивали и торжества, посвященные этому фрукту.

Еще одна традиция на День яблока — проведение конкурсов и состязаний. Например, участники должны попасть в яблоко стрелой из лука. Или очистить фрукт, причем побеждает тот, кто сможет срезать самый длинный кусочек шкурки.

Фото: Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в разных странах 20 февраля

  • День вишневого пирога в США
  • День федерации в Венесуэле
  • День битвы при Сальте в Аргентине
  • День студента-волонтера в США
  • День штатов Аруначал-Прадеш и Мизорам в Индии

Какой церковный праздник сегодня

День памяти преподобного Парфения

Отец Парфения служил диаконом, поэтому мальчик с юных лет был при церкви. Считается, что уже в 18 лет он мог лечить больных, изгонять бесов и творить разные другие чудеса. Позднее Парфений стал епископом в городе Лампсака в Малой Азии, где помогал распространять христианство и искоренять язычество.

Своими добрыми делами, чистотой и благочестием Парфений непреднамеренно убедил многих жителей города принять христианство. Когда святой понял это, он отправился к императору Константину Великому и попросил разрешение на то, чтобы разрушать языческие храмы и строить вместо них христианские. Правитель разрешил и выдал Парфению грамоту.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

День памяти мучеников 1003 Никомидийских

1003 мученика Никомидийских были слугами сановников Васса, Евсевия, Евтихия и Василида, которые также пострадали за свою христианскую веру. После смерти своих господ слуги вместе с семьями не захотели предавать свою религию и были убиты воинами Диоклитиана. Никто из мучеников не выжил.

Какие еще церковные праздники отмечают 20 февраля

  • День памяти преподобного Луки
  • День памяти священномученика Александра Талызина
  • День памяти священномученика Алексия Троицкого

Приметы 20 февраля

  • Если облака плывут высоко, то скоро можно ждать потепления.
  • Если идет дождь, то морозов до конца зимы больше не будет.
  • Если на закате показалось красное солнце, то лето будет холодное.
  • Нельзя в этот день женщинам носить зеленую одежду, она приведет к неприятностям и болезням.
  • Нельзя жадничать, иначе можно познать нужду.

Кто родился 20 февраля

Доктор Лиза (Елизавета Глинка) (1962 — 2016)

Общественный деятель, врач, основатель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка родилась 20 февраля 1962 года. Доктор Лиза (под таким именем Глинка получила известность в России) помогала нуждающимся, выступала за открытие больниц для бездомных, состояла в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Елизавета Глинка находилась в самолете, который потерпел авиакатастрофу 25 декабря 2016 года над Черным морем. Вместе с ней на борту были артисты военного Ансамбля Александрова.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Александр Гордон (61 год)

Российский телеведущий, актер, режиссер Александр Гордон родился 20 февраля 1964 города в Обнинске Калужской области. С 1994 года Гордон работал на телевидении в роли ведущего, а также на радио.

Александр Гордон вел такие программы, как: «Хмурое утро», «Гордон», «Собрание заблуждений», «Закрытый показ», «Гордон Кихот», «Наука о душе». Сейчас является ведущим «Мужского/женского», «Док-Ток».

Кто еще родился 20 февраля

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Такая задача ей по плечу». Названа система ПВО, способная перехватить «Орешник». Но она есть только у России

      Россияне назвали главные проявления любви

      Geely Preface белорусской сборки поступил в продажу

      Названы условия закрепления курса доллара ниже 90 рублей

      На Западе обвинили Киев во лжи о российских атаках на атомные электростанции

      Турист получил отек мозга после укуса комара на популярном курорте Азии

      Госдеп убрал с сайта упоминание о планах закупки автомобилей Tesla

      Стало известно о назначении первого замминистра иностранных дел Украины

      Кадыров показал удар по бронемашине ВСУ в Курской области

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше