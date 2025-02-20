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12:18, 20 февраля 2025Мир

Экс-советник Трампа оценил способность России и США стать союзниками

Экс-советник Трампа Бэннон: Россия и США могут стать союзниками снова
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Россия и Соединенные Штаты могут стать союзниками снова. Такое заявление сделал бывший главный стратег Белого дома и старший советник президента США Дональда Трампа во время его первого президентства Стив Бэннон в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Мы уже были союзниками России во время Второй мировой войны, мы можем стать союзниками снова», — сказал Бэннон.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. На переговорах обсуждалось множество различных тем, в том числе восстановление двусторонних отношений.

Одним из конкретных итогов встречи стало соглашение о восстановлении штатов посольств обеих стран. Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что часть санкций, введенных странами Запада против России в последнее время, могут отменить после урегулирования украинского конфликта.

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