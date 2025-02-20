Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Сегодня
14:30 (Мск)
Алекс де Минор
Доха (м)
Феликс Оже-Альяссим
Сегодня
16:00 (Мск)
Даниил Медведев
Доха (м)
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Стяуа
Сегодня
20:45 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Стыковые матчи. 2-й матч
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Мидтьюлланн
Лига Европы|Стыковые матчи. 2-й матч
09:41, 20 февраля 2025Спорт

Гашек обвинил США в измене

Олимпийский чемпион Гашек обвинил США в измене и назвал Трампа предателем
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Доминик Гашек

Доминик Гашек. Фото: Alexander Chernykh / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек на своей странице в соцсети X обвинил США в измене.

По его мнению, Евросоюз и США не имеют права вести переговоры с Россией от имени Украины без разрешения последней. «Я считаю такие действия предательством страны, которая рискует своей жизнью, защищая себя и Европу от России. Поскольку речь идет также о защите нашей страны (которая была бы следующей в очереди при возможном нападении России на Польшу или Словакию после Украины), я считаю такие действия предательством Чешской Республики», — заявил он.

Также Гашек назвал главу США Дональда Трампа лжецом и предателем. Он отметил, что считает угрозы Украине со стороны американского президента чистой изменой.

Ранее Гашек неоднократно и резко высказывался против возвращения российских спортсменов на международные турниры. «Чиновники, которые это допустят, страна, которая будет принимать соревнования, будут нести прямую ответственность за множество потерянных и искалеченных жизней», — в частности, говорил чех.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Средиземном море из-за взрывов за месяц повреждены три танкера. Еще два пострадавших судна были связаны с Россией

      В Казахстане сообщили о проведении первого за шесть лет Парада Победы

      ФСБ раскрыла данные о готовившем теракт против саратовского чиновника украинском агенте

      Цены на аренду жилья в Москве пошли на убыль

      Захарова заявила о бродящем по Европе призраке наполеонизма

      В Курской области мать шестерых детей попала под обстрел ВСУ

      В российском регионе осудили двоих мужчин за продажу базы данных

      ФСБ сообщила о предотвращении теракта против саратовского чиновника

      Трамп захотел достичь сделки по ресурсам с Украиной до мирных переговоров

      Спасенный крокодил напал на мужчину и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше