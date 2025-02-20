Готовившие теракт несовершеннолетние россияне остались под стражей

Суд продлил до лета арест подросткам, готовившим теракт в Екатеринбурге

Подростку продлили арест за поджог полицейской машины и подготовку теракта на Урале

Начало событий в новости Подростку продлили арест за поджог полицейской машины и подготовку теракта на Урале

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде содержания под стражей двоим несовершеннолетним гражданам, обвиняемым в подготовке теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следственных органов они пробудут в СИЗО до 21 июня. Аналогичное решение было принято в отношении их третьего подельника. Всем им вменяются статьи 205 («Теракт»), 222.1 и 223.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

По данным следствия, четверо студентов колледжа и техникума в возрасте 16 и 17 лет являлись сторонниками запрещенной в России террористической организации. Они намеревались устроить теракт, подорвав самодельную бомбу в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге. Сотрудники ФСБ задержали их вместе со взрывным устройством 4 января.

В ходе расследования выяснилось, что двое из молодых людей в ночь на 22 декабря 2024 года подожгли полицейскую машину в Екатеринбурге. Трое из задержанных были отправлены в СИЗО, судьба четвертого не раскрывается.

Они дали признательные показания.