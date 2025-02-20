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09:28, 20 февраля 2025Силовые структуры

Подростку продлили арест за поджог полицейской машины и подготовку теракта на Урале

Суд продлил до 21 июня арест подростку за подготовку терактов в Екатеринбурге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок ареста подростку, готовившему теракты на Урале. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимый останется под стражей до 21 июня. 20 февраля суд рассмотрит аналогичные ходатайства следствия в отношении двух его сообщников. Всем им вменяются статьи 205 («Теракт»), 222.1 и 223.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

По данным следствия, четверо студентов колледжа и техникума в возрасте 16 и 17 лет являлись сторонниками запрещенной в России террористической организации. Они намеревались устроить теракт, подорвав самодельную бомбу в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге. Сотрудники ФСБ задержали их вместе со взрывным устройством 4 января.

В ходе расследования выяснилось, что двое из молодых людей в ночь на 22 декабря 2024 года подожгли полицейскую машину в Екатеринбурге. Трое из задержанных были отправлены в СИЗО, судьба четвертого не раскрывается.

Они дали признательные показания.

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