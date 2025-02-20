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10:13, 20 февраля 2025Наука и техника

Apple прекратила продажи нескольких iPhone

Apple остановила продажи iPhone SE 3 поколения, iPhone 14 и iPhone 14 Plus
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stanislav Kogiku / AFLO / Globallookpress.com

Корпорация Apple остановила продажи некоторых старых смартфонов. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

После презентации iPhone 16e 19 февраля компания сняла с продажи ряд смартфонов — их страницы убрали с сайта Apple. Фирма прекратила продажи iPhone SE третьего поколения, который вышел в 2022 году. Считается, что его преемником оказался новый iPhone 16e.

Также с сайта Apple убрали iPhone 14 и 14 Plus — базовые смартфоны вышли в 2023 году. Флагманские версии 14 Pro и 14 Pro Max перестали продавать еще раньше, осенью 2024 года. На момент прекращения продаж iPhone SE, 14 и 14 Plus оценивали в 429, 599 и 699 долларов соответственно.

Таким образом, из официальной продажи Apple исчезли все смартфоны с IPS-экраном, кнопкой Home с сенсором Touch ID и разъемом Lightning. В настоящий момент в магазине компании доступны аппараты линеек iPhone 15, iPhone 16 и новый iPhone 16e. Однако вышедшие из продажи модели все еще можно приобрести в офлайн-магазинах Apple и у партнеров компании.

Представленный 19 февраля iPhone 16e оказался самым дешевым смартфоном Apple — его цена начинается с 599 долларов. Аппарат имеет 6,1-дюймовый OLED-экран, чип A18, 8 гигабайт оперативной памяти, одинарную камеру 48 мегапикселей и работает с нейросетью Apple Intelligence.

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