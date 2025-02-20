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12:54, 20 февраля 2025Спорт

Кержаков ответил на вопрос о возобновлении карьеры

Экс-футболист сборной России Кержаков опроверг возобновление карьеры в 42 года
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший футболист сборной России, а ныне тренер Александр Кержаков ответил на вопрос о возобновлении спортивной карьеры. Его слова приводит «Чемпионат».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Кержаков не исключает для себя такого варианта во время паузы в тренерской карьере. «Видимо, больше нечего про меня писать. Я не знаю, как еще комментировать», — заявил экс-футболист.

Последним клубом Кержакова был казахстанский «Кайрат», в котором он работал главным тренером с мая по сентябрь 2024 года. До этого он возглавлял сербский «Спартак» из Субботицы, юношескую сборную России, а также «Томь», «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу».

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита». Также он играл за швейцарский «Цюрих», испанскую «Севилью» и московское «Динамо».

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