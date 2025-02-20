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03:33, 20 февраля 2025Мир

На Западе увидели сигнал для Европы в переговорах США и России

Bloomberg: Европа продемонстрировала полную политическую несамостоятельность
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Action Images / Paul Childs / Reuters

Европа продемонстрировала полную политическую несамостоятельность. Об этом пишет Bloomberg.

В статье также говорится об изменившихся отношениях между европейскими странами и США. По мнению агентства, американская администрация воспользовалась переговорами с Россией, чтобы продемонстрировать «отсутствие уважение к давним союзникам и нежелание возглавлять стратегическое сообщество».

18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры между Москвой и Вашингтоном. По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, диалог оказался очень полезным. Он подчеркнул, что есть все основания полагать, что в ходе переговоров американская сторона стала лучше понимать позицию Москвы.

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