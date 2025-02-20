Названы способы избежать вредного воздействия кофе

Врач-гигиенист Инна Гришина посоветовала пить кофе через трубочку

Врач-гигиенист Инна Гришина рассказала, что при регулярном употреблении кофе темнеет зубная эмаль. В разговоре с NEWS.ru доктор назвала способы избежать вредного воздействия этого напитка на зубы.

По словам Гришиной, кофе содержит танины, оставляющие на эмали желтоватый или коричневый налет. «Чем чаще и больше вы пьете кофе, тем интенсивнее становится окрашивание эмали. Пейте кофе через трубочку, чтобы уменьшить контакт напитка с зубами», — посоветовала врач.

Кроме того, доктор порекомендовала полоскать рот водой после каждой чашки кофе и использовать отбеливающие зубные пасты и ополаскиватели для полости рта. Гришина также призвала проводить профессиональную чистку зубов не реже двух раз в год.

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