Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:50, 20 февраля 2025Из жизни

Огромные змеи захватили дом пенсионера

The Thaiger: В Таиланде пять огромных питонов захватили дом 62-летнего мужчины
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Таиланде семейство питонов захватило дом пенсионера в провинции Кампхэнгпхет. Об этом сообщает The Thaiger.

Змееловы национального парка Клонг Лан получили вызов во вторник, 18 февраля. 62-летний Туи Суванбанг рассказал, что нашел на территории своего жилища множество огромных змей. Специалисты обнаружили под столом во дворе у мужчины пять питонов длиной от одного до трех метров.

Сотрудникам национального парка понадобился час, чтобы изловить змей, поместить их в мешки и вывезти со двора. Позже животных выпустили в соседнем лесу. Суванбанг удивился появлению такого количества змей возле дома. По его словам, раньше ничего подобного в поселке не случалось.

Материалы по теме:
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024

Соседи Суванбанга посчитали появление питонов знаком, который сулит им удачу. Они намерены использовать номер дома мужчины при следующем розыгрыше лотереи.

Ранее сообщалось, что в австралийском Сиднее 102 змеи забрались на задний двор дома. Они оказались ядовитыми краснобрюхими черными аспидами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные ведут тяжелые бои после пересечения границы с Украиной в Курской области. С бойцами поговорил Путин

      Стало известно о взятии ВС России населенных пунктов в Харьковской области и ДНР

      Звезда популярного сериала пожаловался на травлю своей девушки

      На Западе опубликовали «пророчество» Ванги о России и Путине на 2025 год

      Купальщик спас вынесенную на пляж акулу и попал на видео

      Венгрия заблокирует новую помощь Украине от ЕС

      Россиянкам посоветовали не спать с мужьями под одним одеялом

      В Краснодарском крае из-за падения БПЛА загорелась электроподстанция

      Хилькевич показала фигуру в облегающей одежде спустя пять месяцев после родов

      Российского таксиста задержали за приставания к пятилетнему сыну пассажирки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше