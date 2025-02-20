Огромные змеи захватили дом пенсионера

The Thaiger: В Таиланде пять огромных питонов захватили дом 62-летнего мужчины

В Таиланде семейство питонов захватило дом пенсионера в провинции Кампхэнгпхет. Об этом сообщает The Thaiger.

Змееловы национального парка Клонг Лан получили вызов во вторник, 18 февраля. 62-летний Туи Суванбанг рассказал, что нашел на территории своего жилища множество огромных змей. Специалисты обнаружили под столом во дворе у мужчины пять питонов длиной от одного до трех метров.

Сотрудникам национального парка понадобился час, чтобы изловить змей, поместить их в мешки и вывезти со двора. Позже животных выпустили в соседнем лесу. Суванбанг удивился появлению такого количества змей возле дома. По его словам, раньше ничего подобного в поселке не случалось.

Соседи Суванбанга посчитали появление питонов знаком, который сулит им удачу. Они намерены использовать номер дома мужчины при следующем розыгрыше лотереи.

Ранее сообщалось, что в австралийском Сиднее 102 змеи забрались на задний двор дома. Они оказались ядовитыми краснобрюхими черными аспидами.